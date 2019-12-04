“Gıda sanayisi gelişirse, tarımdan elde edilecek gelir de artar”

04.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:35

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, gıda sanayisine yapılacak yatırımlarla, tarımdan elde edilecek ihracat gelirinin daha da artacağını söyledi.