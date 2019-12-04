“Gıda sanayisi gelişirse, tarımdan elde edilecek gelir de artar”
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, gıda sanayisine yapılacak yatırımlarla, tarımdan elde edilecek ihracat gelirinin daha da artacağını söyledi.
04.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:35
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, gıda sanayisine yapılacak yatırımlarla, tarımdan elde edilecek ihracat gelirinin daha da artacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com