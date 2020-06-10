Gıda sanayi ile gıda dışı sanayi ve üretim tesislerine yönelik Kovid-19 önlemleri
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Gıda sanayi ile gıda dışı sanayi ve üretim tesislerine yönelik Kovid-19 önlemleri

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Gıda Sanayi ve Üretim Tesisleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" ile "Gıda Dışı Sanayi ve Üretim Tesisleri ile...

Gıda sanayi ile gıda dışı sanayi ve üretim tesislerine yönelik Kovid-19 önlemleri
10.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:55

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Gıda Sanayi ve Üretim Tesisleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" ile "Gıda Dışı Sanayi ve Üretim Tesisleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlıkları eklendi.

Gıda sanayi ve üretim tesisleri ve gıda dışı sanayi ve üretim tesislerinde, çalışan sayısının fazla olması, uzun süreli yakın mesafede çalışma koşulları nedeniyle Kovid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtilen rehberde, "Virüs besinlerde çoğalmadığından gıda ürünleri ve paketlenmiş gıdalar aracılığı ile hastalık bulaşması mümkün görülmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Rehberde işletmelerin girişine ve görünür uygun yerlerine Kovid-19 kapsamında

alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılması gerektiği belirtilerek, işletmelere misafir alınmaması istendi.

"İşletmelerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulmalıdır. Çalışanların sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalıdır. Kolay ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. Görevli personel maske takmalıdır." uyarılarında bulunulan rehberde, "Genel olarak Kovid-19 virüslerinin cansız yüzeylerde bulunabileceği gösterilmiş olmakla birlikte hastalık oluşturacak miktarda bulunmaması nedeniyle paket veya kargo ile bulaş beklenmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Asansörlerin kullanımının sınırlandırılması, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmesi ve bu sayının asansör girişinde belirtilmesi gereğine işaret edilen rehberde yer alan diğer bazı önlemler şöyle:

"Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır. Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır."

İşletmelerde çalışanlara yönelik olarak, Kovid-19 kontrolü amacıyla sorumlu bir görevlinin belirlenmesi gerektiği aktarılan rehberde, bu kişinin "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" tarafından belirlenen, tercihen hekim veya sağlık personeli olması, bu koşulun sağlanamadığı durumlarda Kovid-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmesi ve görevlendirilmesi istendi.

Rehberde, çalışanlara Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda eğitim verilmesi, çalışanlar arasında en az 1 metre sosyal mesafe olmasının sağlanması, çalışanların tümünün kuralına uygun maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi, yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulması gerektiği de bildirildi.

"Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez"

Gıda işleme alanlarında eldiven kullanımı gerekliliği vurgulanan rehberde, şunlara yer verildi:

"Bu durumda eldivenler sık sık değiştirilmeli, eldivenle yüz, göz, ağız, burun ve çevreye dokunulmamalıdır. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaşma riskini artırabilir."

Çalışanların iş yerinde kullandıkları kıyafetlerini günlük olarak değiştirmelerinin sağlanması, giriş kapısında ateş ölçümü yapılması istenen rehberde, personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, işletmenin Kovid-19 sorumlusu tarafından, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesi, işletmede Kovid-19 tanısı alan bir çalışan olduğunda, işletme Kovid-19 sorumlusu tarafından il/ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verilmesi, temaslı takibine yönelik işlemlerde il/ilçe sağlık müdürlüğü personeline gereken her türlü kolaylık sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Kovid-19'un el teması ve solunum salgılarıyla bulaştığı hatırlatılan ve bu nedenle salgın devam ederken mescitlerin mümkünse kullanılmaması önerilen rehberde, normale dönüş sürecinde mescidlerin açılması halinde dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

"Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır. Vakit namazları bireysel kılınmalıdır. Mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalıdır. Mescid içerisindeki Kur'an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak kullanımı önlenmelidir. Ortak kullanımda olan tesbih, takke, rahle ve benzeri kaldırılmalıdır. Seccade kişiye özel olmalıdır. Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır."

Servislerle transferi yapılan çalışanların servislerde yan koltuk boş kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende oturtulmasının sağlanması gerektiği de kaydedilen rehberde, servislerin her sefer sonrası temizliğinin yapılmasının önemine işaret edildi.

Dinlenme, soyunma odalarında, yatakhanelerde, banyo ve duşlarda alınması gereken önlemlerin de belirlendiği rehberde, güvenlik görevlilerini korumaya yönelik önlemler, işletmelerin ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma ile atık yönetimi konusunda da bilgi verildi.

Kaynak: AA

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