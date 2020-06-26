HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gıda perakendecileri "tatil" istiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde canla başla çalışan perakende sektörünün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorununun bulunduğunu belirterek, "Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

Gıda perakendecileri
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde canla başla çalışan perakende sektörünün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorununun bulunduğunu belirterek, "Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi'nin Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile gerçekleştirdiği ve Başkent'teki yerel market temsilcilerinin yer aldığı sektörel istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Baran, tüm dünyanın sıkıntı yaşadığı korona virüsle mücadele sürecini Türkiye'nin başarıyla yönettiğini belirterek, ekonomik veriler açısından da sürecin en az hasarla atlatılacağını kaydetti.

Korona virüsle mücadele sürecinde birçok sektörün faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiğini hatırlatan Baran, perakende sektörünün gece-gündüz demeden çalışarak vatandaşların ihtiyacını karşıladığını söyledi. Baran, "Size düşen görev çok ağırdı. Bu görevi hakkıyla yerine getirdiniz, hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Pandemi sebze-meyvede fire oranlarını düşürdü

Korona virüsle mücadele için marketlerde bir dizi hijyen tedbirinin uygulamaya konduğunu hatırlatan Baran, bu tedbirlerden birisinin de vatandaşların meyve ve sebzeyi el değmeden satın alabilmesi için reyonlarda ek personel görevlendirilmesi olduğunu kaydetti. Baran, "Sebze-meyve reyonlarında alınan tedbirlerin bu ürünlerdeki fire oranlarını yaklaşık yüzde 7 seviyesinde düşürdüğüne dair bilgiler geldi. Bu oran gıda israfını önlemek açısından gerçekten çok sevindirici" diye konuştu.

Toplantıya katılan PERDER üyelerini tek tek dinleyen Baran, sektörün sorunlarına çözüm oluşturacak konuları ilgili mercilere iletmek konusunda Ankara Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Altunbilek ile market temsilcileri toplantıda sektör sorunlarını dile getirdi. Perakende sektörünün çözüm bekleyen sorunları şu şekilde sıralandı:

Perakendenin yasal düzenleme ile tanımının yapılması

Marketlerin haftada bir gün tatil yapması

Mesai saatlerinin düzenlenmesi (iş yeri açma-kapama saati)

Sektörde çalışan personelin tatil ve mesai saatleri nedeniyle sektörü geçici iş olarak görmesi ve bu nedenle istihdam kalitesinin düşmesi

Toptan alımlar için uygulanan yüzde 1 KDV'nin perakende satışlarda yüzde 8'e yükselmesi ve bunun fiyatlarda tüketicilere yansıması

İşçi-işveren davaları

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Gürel, Başkan Yardımcısı Kenan Kanbur, Meclis Üyeleri Edip Balcı ve Selin Soykan Tepebaşı, Komite Üyeleri Cavat Durmaz, Mustafa Fazıl Erbil ve Ali Özdemir ile Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz, Türkiye Perakendeciler Federasyonu eski Başkanı Mustafa Altunbilek, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ile çok sayıda yerel market temsilcisi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek Ekonomi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Ekonomi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Gıda perakendecileri "tatil" istiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:18:47. #1.14#
title