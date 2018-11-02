Gıda Perakende Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

"Yeter de Artar" sloganıyla müşterilerinin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılayan gıda perakende zinciri ŞOK Marketler (SOKM), 2018'in ilk 9 ayında 270 milyon TL yatırım ile 851 mağaza açarak yaklaşık 3 bin 700 kişiye yeni istihdam sağladı.

ŞOK Marketler, Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) 2018'in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; ŞOK Marketler, müşterilerinin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılayan ürün çeşitliliğine ilave olarak, her gün düşük fiyat kampanyalarına devam ederek müşteri sayısını artırdı. Bununla birlikte açılan yeni mağazaların da katkısıyla satış gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37 artarak 3,3 milyar TL ciroya ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise yüzde 35'lik satış artışı ile 8,7 milyar TL ciro elde etti. 2018'in ilk 9 aylık döneminde 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6.211'e çıkardı ve 3.700 yeni istihdamla toplam çalışan sayısı 28 bine ulaştı.

Aynı zamanda, halka arz gelirlerinin verimli kullanılmasıyla, finansal borçlarındaki azalma ve operasyonel verimlilik sayesinde ŞOK Marketler, 2018'in üçüncü çeyreğinde 11,7 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin ilk 9 aylık dönemindeki net karı ise 121,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 9 aylık finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat politikamızın olumlu sonuçları bu dönemde daha da çok hissedildi. ŞOK Marketler olarak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor. Buna ilave olarak; bu dönemde yatırımlarımıza da devam ettik. Yılın ilk 9 ayında 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtık ve 3.700 kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece yaptığımız işin müşterilerimize ve ülke ekonomimize ne kadar büyük bir fayda sağladığını bir kez daha gördük.Güçlü bir satış büyümesi gösterdiğimiz 9 aylık finansal sonuçlarımızdan memnunuz. Bu performansımızı yılın geri kalan aylarında da devam ettirmeyi hedefliyoruz". - İSTANBUL