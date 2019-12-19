Gıda Mühendisliği öğrencileri "8. Yürge Pazarı Etkinliği"nde ürünlerini tanıttı

19.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:16

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, Proses Uygulamaları Dersi kapsamında geliştirdikleri yeni ürünlerin tanıtımını "8. Yürge Pazari Etkinliği"nde yaptı.



Bir Gıda Mühendisinin AR-GE biriminde çalışırken hangi bilgilere sahip olması gerektiği düşünülerek, o doğrultuda sektöre yönelik katkılarının sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlik programına akademisyen ve öğrenciler tarafından gün boyunca yoğun ilgi gösterildi.



Proses Uygulamaları dersinin bir parçası olan etkinlikte, yeni bir ürünü nasıl geliştirileceğini ve sürecin başından sonuna kadar olması gereken durumları çeşitli pazar anketi ile gerçekleştiren öğrenciler, ambalaj, etiket ve marka isimlerini kendilerinin belirledikleri ve prototiplerini geliştirdikleri birçok ürünü tanıttı.



Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi fuaye alanında gerçekleşen etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA