Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı

17.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:38

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu, Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.