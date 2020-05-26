GIDA MÜHENDİSİ UYARDI; ÇİLEKTE GÖRÜLEN KURTÇUKLARIN ZARARI YOK
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GIDA MÜHENDİSİ UYARDI; ÇİLEKTE GÖRÜLEN KURTÇUKLARIN ZARARI YOK

Severek tüketilen yaz meyvesi çilekle ilgili sosyal medyada hızla yayılan videolar herkesi şaşırttı.

GIDA MÜHENDİSİ UYARDI; ÇİLEKTE GÖRÜLEN KURTÇUKLARIN ZARARI YOK
26.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:28

Severek  tüketilen yaz meyvesi çilekle ilgili sosyal medyada hızla yayılan videolar herkesi şaşırttı. Paylaşılan videolarda tuzlu suya atılan çileğin içerisinden böceklerin çıktığı görüldü. Bu tür meyvelerde kurtçukların görülmesinin çok normal olduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakabiliyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bu durum doğanın döngüsü ve sağlık açısından risk oluşturmaz" dedi.

Prof. Dr. Nazlı, "Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.

Çilek tüketenleri yakından ilgilendiren bir olay dün sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videolarda tuzlu su içerisine atılan çilekten böceklerin çıktığı görüldü. Çileklerin iç kısmında ve yapraklarının olduğu bölümde küçük böceklerin yer aldığı videolar birçok kişi tarafından paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir daha çilek yemeyeceğini söylerken bazıları ise videoları gerçekçi bulmadıklarını ifade etti. Yapılan bu deneyle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

"DOĞANIN DOĞAL BİR DÖNGÜSÜ"

Çilekle yapılan deneyi sosyal medyada izlediğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Hatta bunu ben de evde su ve tuzla birlikte denedim. Ama ben de aynı sonuç olmadı. Ancak meyve ve sebzelerde kurtçuk görülmesi normal bir durum ve görülebilir. Bu doğanın doğal bir döngüsü. Bazı kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakıyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bunlar belli bir dönem meyvenin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Sonra tekrar o meyveyi terk ediyorlar. Tekrardan böcek veya sinek haline dönüşüyorlar. Meyvede görülen bu durum doğal bir döngü. Şimdiye kadar belki de defalarca bu şekilde kurtlu meyve tükettik. Yani çiğ olarak tüketilen gıdalarda bunlar özellikle önem taşıyor. Bu durumdan fazla ürkmemek gerekiyorö diye konuştu

SAĞLIK AÇISINDAN BİR RİSK YOKMeyvelerle görülen bu kurtçukların insanlara zarar verdiği yönünde bir bilgi olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Zararlı olduğuna veya zehirlenme yaptığına dair bir bulguya rastlanmadı. Ama insanlar kurtlu meyveleri gördükleri zaman hoşlanmayabiliyorlar. Dolayısıyla meyveleri bu şekilde tüketmek istemiyorlar. 'Meyvelerden kurtçuklar çıkıyor, bunları tüketmeyeceğiz' diye bir düşünce yanlış. 'Eğer bir meyvede kurt yoksa o meyvede çok kimyasal vardır' diye bir düşünce var. Ama meyvelerle birlikte alınacak kimyasalların zararı çok daha büyük. Kansere kadar giden zararlara yol açabilir. Meyvelerden tek tük kurtçuklar çıkabilir. Bu durumu büyütmemek lazım. Avrupa'da kurtlu meyveler daha pahalı satılıyorö değerlendirmesinde bulundu.

"TARIMDA HİJYEN KURALLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"Meyveleri yetiştirirken çevre hijyenine dikkat etmek gerektiğini anlatan Prof. Dr. Nazlı, "İyi tarım uygulamaları dediğimiz meyvelerin yetiştirilmesindeki çevre hijyeni göz ardı edilmemeli. O bölgede fazla sinek ve böcek olmamalı. O zaman kurtlanma olayları daha az olacaktır. Bu tür sebze ve meyveleri pişirerek yeme şansımız olmadığı için hijyen koşullarına dikkat etmeliyiz. Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.

TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIYOR?

Evde bu testi gerçekleştirmek oldukça kolay. Derin bir kaba bolca su ekleniyor ardından çilekler kabın içine boşaltılıyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuzu suya ekleyerek karıştırılıyor.  Videolarda yer aldığı gibi çileğin içerisinde küçük böcekler olduğu takdirde su yüzeyine çıkıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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