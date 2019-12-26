Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
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Gıda mühendisi Cansu, intihar etti

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, gıda mühendisi Cansu Ç. (25), ailesiyle yaşadığı evde, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18
Gıda mühendisi Cansu, intihar etti

DENİZLİ'nin ilçesinde, gıda mühendisi Cansu Ç. (25), ailesiyle yaşadığı evde, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, gıda Mühendisi Cansu Ç.'nin 'ndeki ailesinin evinde meydana geldi. Dün saat 20.00 sıralarında, odasına çekilen Cansu Ç.'yi merak eden yakınları, odaya girdi. Kızlarını tavana asılı bulan aile, ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibi Cansu Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Cansu Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma Cansu Ç.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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