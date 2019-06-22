“Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi

Hazır yemek (Catering) sektörü, üretim sırasında kullandıkları makinelerin ithal olması nedeniyle ilk yatırım ve servis maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, yerli gıda makine üretiminin devlet tarafından desteklenmesinin sektörü büyüteceğini savundu.

“Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi

Hazır yemek (Catering) sektörü, üretim sırasında kullandıkları makinelerin ithal olması nedeniyle ilk yatırım ve servis maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, yerli gıda makine üretiminin devlet tarafından desteklenmesinin sektörü büyüteceğini savundu.

Kaynak: Dunya.com

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