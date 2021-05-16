Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan perakende satışı yapan mağazada yangın çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan perakende satışı yapan mağazada yangın çıktı. Saatler süren yangında ekipler zor anlar yaşadı.

Yangın, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde bulunan toptan perakende mağazasında elektrik panosundan kaynaklı çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağazanın çatısından yükselen alevler ekipleri harekete geçirdi. Yangının akşam saatlerinde olması ve mağazanın kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen ekipler, kapıyı keserek müdahalede bulundu. Mağazanın yan tarafında TOTAL Petrol İstasyonu'nun bulunmasından dolayı ekipler önlem aldı. Paletler kullanılarak mağazanın arka bölümünde yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Mağazanın kapısını kırarak içeri giren ekipler yoğun duman altında yangını kontrol almaya çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye tankerler sevk edildi. Gıda mağazasında çıkan yangın sırasında ekipler çatıdan da müdahalede bulundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan yangın olan bölgeye gönüllü kadın itfaiyeciler de geldi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
Şampiyonluk kutlaması için kullandıkları maytap yangın çıkardı
Şampiyonluk kutlaması için kullandıkları maytap yangın çıkardı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen Demet Akalın
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 23:53:40. #1.13#

title