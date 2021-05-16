Son dakika gündem: Gıda mağazasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan perakende satışı yapan mağazada yangın çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan perakende satışı yapan mağazada yangın çıktı. Saatler süren yangında ekipler zor anlar yaşadı.

Yangın, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde bulunan toptan perakende mağazasında elektrik panosundan kaynaklı çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağazanın çatısından yükselen alevler ekipleri harekete geçirdi. Yangının akşam saatlerinde olması ve mağazanın kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen ekipler, kapıyı keserek müdahalede bulundu. Mağazanın yan tarafında TOTAL Petrol İstasyonu'nun bulunmasından dolayı ekipler önlem aldı. Paletler kullanılarak mağazanın arka bölümünde yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Mağazanın kapısını kırarak içeri giren ekipler yoğun duman altında yangını kontrol almaya çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye tankerler sevk edildi. Gıda mağazasında çıkan yangın sırasında ekipler çatıdan da müdahalede bulundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan yangın olan bölgeye gönüllü kadın itfaiyeciler de geldi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı