Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13'ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, Büyükşehire hibe edilecek. Güneş enerjisi ile çalışan gıda kurutma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Seçer, "100 bin dolarlık bir hibe aldık. Burada Mersinden Kadın Kooperatifimiz son günlerde de önemli çalışmalar yapan bir kooperatifimiz. O kooperatifimizle de işbirliği yaparak, mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisinde, şu anda inşaatı devam eden zaten prefabrik bir yapı. Bir kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın kooperatifimizin buradaki özellikle işin en başlangıç noktasından son noktasına yani pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı