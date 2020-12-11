Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:28
Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13'ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13'ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, Büyükşehire hibe edilecek. Güneş enerjisi ile çalışan gıda kurutma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Seçer, "100 bin dolarlık bir hibe aldık. Burada Mersinden Kadın Kooperatifimiz son günlerde de önemli çalışmalar yapan bir kooperatifimiz. O kooperatifimizle de işbirliği yaparak, mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisinde, şu anda inşaatı devam eden zaten prefabrik bir yapı. Bir kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın kooperatifimizin buradaki özellikle işin en başlangıç noktasından son noktasına yani pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çekirdekten başladığı işinde 3'üncü şubesini açtı, 50 kadına istihdam sağladı
Çekirdekten başladığı işinde 3'üncü şubesini açtı, 50 kadına istihdam sağladı
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda güvenliği mesajı verdi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda güvenliği mesajı verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Neymar Sörloth Samatta Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:28:39. #1.14#
title