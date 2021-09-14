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Gıda kumbaraları ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gıda kumbaraları ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ve şehrin belirli noktalarına yerleştirilen 'Kuru Gıda Kumbaraları' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ve şehrin belirli noktalarına yerleştirilen 'Kuru Gıda Kumbaraları' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler sürüyor. Hayırseverlerin erzak bıraktığı kumbaralar, belediye ekipleri eliyle ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal belediyecilik çatısı altında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli adımları atmaya devam ediyor. Özlü'nün talimatıyla hayata geçirilen 'Kuru Gıda Kumbaraları' sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarına merhem olunuyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen ve kentin belirli noktalarına yerleştirilen kumbaralar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

"Destek vermek isteyenleri davet ediyoruz"

Duyarlı vatandaşlar sayesinde boş kalmayan gıda kumbarası projesiyle Düzce ölçeğinde farkındalık oluşturmayı başardıklarını belirten Başkan Özlü, "Bir yıl önce başlattığımız sosyal projemiz sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile hayırseverlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Gıda kumbaralarımız ile ihtiyaç sahiplerimize destek kampanyası devam ediyor. Düzce Belediyesi olarak köprü görevi görüyor olmaktan mutluyuz. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmemiz için destek vermek isteyen tüm hayırseverlerimizi kumbaralarımıza ve projemize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Başarılı şekilde sürdürülen projemize emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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