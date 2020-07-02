Gıda katkı maddelerinin ardındaki gerçekler
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Gıda katkı maddelerinin ardındaki gerçekler

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için oldukça önemli. Ancak çoğu kişi, endüstriyel gıda zincirinde tükettiği gıdaların yeterince sağlıklı olup olmadığından emin olamıyor.

02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:07

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için oldukça önemli. Ancak çoğu kişi, endüstriyel gıda zincirinde tükettiği gıdaların yeterince sağlıklı olup olmadığından emin olamıyor. Özellikle gıdaların çabuk bozulmasını önleyen katkı maddeleri söz konusu olduğunda. Uzmanlara katkı maddelerinin ardındaki gerçekleri sorduk ve sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyelerini aldık.

Gıda katkı maddelerinin ardındaki gerçekler

Kaynak: DailyMotion.com

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