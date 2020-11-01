Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz

01.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:41
Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz

Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı. 2 milyon söz arayan Bakanlığa Sivas'tan 2 bin 312 söz verildi. Sivas nüfusa oranla en çok oy verilen iller sıralamasında 4'üncü oldu.

Ülkemizde gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce çeşitli eylem planları hazırladı ve ilgili kurumlara gönderdi. Vatandaşlar da gıda kayıpları ve israfının önlenmesi amacı ile dünya genelinde bir rekor denemesi başlattı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipcik.com adlı siteye girip bulundukları şehirler için imza atabiliyor. Sistem imzanın ardından söz veren her bir vatandaşa, "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum" şeklinde de bir sertifika düzenliyor.

Sivas'tan 2 bin 312 söz

Yapılan oylama sisteminde en çok katılım Türkiye nüfusunun en kalabalık şehri olan İstanbul'dan geldi. 47 bin 384 kişi kampanyaya katılım sağlayarak söz verirken, en az katılım ise 170 kişi ile Tunceli oldu. Sivas'tan ise 2 bin 312 kişi tarafından kampanyaya destek verildi. Sivas nüfusa oranla en çok oy verilen iller sıralamasında Kilis, Bayburt ve Erzurum'un ardından 4'üncü sırada yer aldı. İlerleyen günlerde söz sayısının artması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gıda israfının önlenmesi için Bilecik'ten 670 söz
Gıda israfının önlenmesi için Bilecik'ten 670 söz
BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi
BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi
Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi
Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Deniz Seki Danla Bilic Eser Yenenler
Spor Falcao Okan Buruk Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 13:42:58. #1.15#
title