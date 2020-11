Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz

Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı. 2 milyon söz arayan Bakanlığa Sivas'tan 2 bin 312 söz verildi. Sivas nüfusa oranla en çok oy verilen iller sıralamasında 4'üncü oldu.

Ülkemizde gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce çeşitli eylem planları hazırladı ve ilgili kurumlara gönderdi. Vatandaşlar da gıda kayıpları ve israfının önlenmesi amacı ile dünya genelinde bir rekor denemesi başlattı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipcik.com adlı siteye girip bulundukları şehirler için imza atabiliyor. Sistem imzanın ardından söz veren her bir vatandaşa, "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum" şeklinde de bir sertifika düzenliyor.

Sivas'tan 2 bin 312 söz

Yapılan oylama sisteminde en çok katılım Türkiye nüfusunun en kalabalık şehri olan İstanbul'dan geldi. 47 bin 384 kişi kampanyaya katılım sağlayarak söz verirken, en az katılım ise 170 kişi ile Tunceli oldu. Sivas'tan ise 2 bin 312 kişi tarafından kampanyaya destek verildi. Sivas nüfusa oranla en çok oy verilen iller sıralamasında Kilis, Bayburt ve Erzurum'un ardından 4'üncü sırada yer aldı. İlerleyen günlerde söz sayısının artması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı