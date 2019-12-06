Gıda israfını önleyecek kritik buluşma gerçekleşti

06.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:21

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan çalıştaya protokol sunuşlarıyla katıldı. Birleşmiş Milletler 2030 Amaçları çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda da çalıştayda yer aldı.

Türkiye'de gıda israfını azaltmaya yönelik savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapan Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi kapsamında "Türkiye'de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı" adlı projeyi yürütüyor. "Gıdanı Kurtar" sloganıyla yola çıkılan proje, gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacak tüm sektörleri bir araya getiriyor. 4 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen,kamu, özel ve sivil toplum sektöründen üst düzey katılımın gerçekleştiği çalıştayda, Türkiye'nin halihazırda var olan gıda israfı sorunu tüm yönleriyle ele alındı.

Gıdanı Kurtar Projesi'yle; gıda ve gıda bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK'larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize etmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Projede, gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik bir "savunuculuk stratejisi" ve "Savunuculuk Rehberi"nin geliştirilmesi, gıda bağışına ilişkin yönetmeliklerde "boşluk analizi" yapılarak, "mevzuat değerlendirme önerileri"nin oluşturulması, HORECA'larda "endüstriyel simbiyosis olanakları"nın irdelenmesi ve döngüsel ekonomi çıktılarının oluşturulması ile kilit paydaşları bir araya getiren bir network ağının kurulması çalışmaları yürütülüyor.

İyi örnekler konuşuldu

Gıda Kurtarma Derneği'nin düzenlediği İstanbul çalıştayı, açılış ve protokol sunuşlarını takiben gıda israfının önlenmesinde iyi örnek uygulamaları olan özel sektör kuruluşlarının sunumlarıyla devam etti.

Çalıştayın açılış konuşmaları, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından özel sektörün iyi uygulama örnekleri kürsüde yer aldı. BM 2030 Hedefleri çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda, perakende sektörünün devi Migros ve global markasıyla 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Nestle Türkiye iyi örnek uygulamaları sunumlarıyla gıda israfının önlenebileceğine umut ışığı oldular.

"Gıda İsrafının Önlenmesinde Bağış-Gıda Bankacılığı"

Çalıştay programı, gıda israfının azaltılması ve önlenmesine ışık tutan panel etkinlikleriyle devam etti. "Gıda İsrafının Önlenmesinde Bağış-Gıda Bankacılığı" başlığındaki panel, GKTD moderasyonunda, Türkiye'de gıda bankacılığının iyi örnekleri arasında yer alan Sosyal Market Vakfı, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD), Sivas Hayat Ağacı Derneği, Elele Yaşam Derneği ile gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren Gıda Güvenliği Derneği ve Türkiye'de kurtarılabilen gıdaların kurtartılması operasyonunda öncü kuruluş olan Fazla Gıda yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Tedarik Zinciri Kaynaklı İsrafın Önlenmesi" başlığındaki panel ise Fazla Gıda moderasyonuyla, Türkiye'de bağış ve tedarik zinciri konularında örnek uygulamalara sahip, A101 Yeni Mağazacılık, Metro Türkiye, Golf Dondurma ve Türkiye'nin önde gelen lojistik kurumlarından olan Netlog Lojistik Grubu yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Gıda israfının önlenmesinde ulusal savunuculuk misyonunu da üstlenen Gıda Kurtarma Derneği'nin düzenlediği İstanbul çalıştayında, Gıdanı Kurtar projesiyle oluşturulan Savunuculuk Rehberi, tüm paydaşların katkı ve görüşlerine sunulduğu etkinliklerle devam etti. Gıda Kurtarma Derneği'nin EWA Kurumsal Danışmanlık ile geliştirdiği yayın, paydaş görüşlerinin katkılarını takiben nihai hale getirilecek ve gıda israfının önlenmesinde ilk ve de tek ulusal savunuculuk yayını olarak kuruluşlara rehberlik edecek.

Ayrıca, Reckitt Benckiser tarafından Türkiye'de başlatılarak etkisi globale büyüyen "Yarının Suyu" Kampanyası, iyi kampanya örneği olarak savunuculuğa ilham veren etkisiyle tüm çalıştay katılımcılarıyla buluştu.

Gıda israfının tüm yönleriyle ele alındığı ve bütün sektörlerin temsiliyle gerçekleşen Gıdanı Koru İstanbul Çalıştayı, israfın önlenmesinde ulusal savunuculuk eyleminin gerçekleşmesine öncülük edebilecek içerik ve katılımlı bir buluşma olarak gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler