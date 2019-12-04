Gıda israfını önlemeye bilimsel destek

04.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56

Yaşar Üniversitesi ve İngiltere Plymouth Üniversitesi gıda israfının çözümü için bir araya geldi. Türkiye'deki gıda tedarik zincirlerindeki kayıp ve israfları azaltacak 4.0 Endüstri projesi yılda 26 milyon ton gıda israfının yapıldığı Türkiye'de, israfı önlemeye destek olacak bir Endüstri 4.0 projesi geliştiriliyor.



Yaşar Üniversitesi ve İngiltere Plymouth Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'de Gıda Tedarik Zincirlerindeki Kayıp ve İsrafları Azaltmak için Endüstri 4.0 ve Döngüsel Ekonomi Tabanlı Sürdürülebilir Çözümler Üreten Araştırma Ağı Geliştirilmesi" isimli proje ile bir araştırma platformu oluşturulması amaçlandı. Projeyle, İngiltere ve gelişen ekonomiye sahip ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini destekleyen Newton Fonu'ndan 85 bin Sterlin destek alan projenin 1 yılda tamamlanması hedeflendi. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Ada ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile Plymouth Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sachin Kumar Mangla ve Prof. Dr. Stephen Childe koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projeye, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri Yeşim Deniz Özkan Özen, Melisa Özbiltekin ve İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Mürüvvet Deniz Sezer de destek verdi.



Projenin ekonomik ve sosyal refaha katkı sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "Proje ile birlikte gıda tedarik zincirlerindeki kayıp ve israflara Endüstri 4.0 ve döngüsel ekonomi yardımıyla sürdürülebilir çözümler sunan bir araştırma platformu oluşturulması amaçlandı. Önerilen platform ile bu alanda eğitimlerine devam eden birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurken sektörler arası iş birliklerinin artması ile düşük gelirli gruplar için yeni istihdam fırsatları yaratılması hedeflendi. 1 yıl sürecek olan proje kapsamında, Endüstri 4.0. teknolojilerini ve sürdürülebilirlik perspektiflerini içeren araştırma faaliyetleri, yayınlar, çalıştaylar, seminerler, uzaktan eğitim sistemleri, öğrenci değişim programları ve sertifikalı eğitimler de düzenlenecek. İki ülke arasında iş birliğini mümkün kılan bir yapı oluşturma açısından da bilgi transferi sağlanacak." diye konuştu.



Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Ada ise proje kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili, "Proje süresince araştırmacıların bilgi alışverişi yapabilmesi için İngiltere ve Türkiye arasında ziyaret ve çalıştaylar düzenlenecek. Planlanan faaliyetler kapsamında, Yaşar Üniversitesi 3 ziyaret ve 2 çalıştaya ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında yapılacak olan çalıştaylar ve seminerler ile birlikte hem akademik yayınların yapılması hem de akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirerek reel sektörün sorunlarına çözümler oluşturulması hedeflendi." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA