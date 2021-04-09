Gıda işletmelerine yönelik yaklaşık 30 bin denetimde 1 milyon lira ceza uygulandı

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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yılın ilk çeyreğinde gıda işletmelerine yönelik yaklaşık 30 bin denetim yapıldığını belirterek, "Kentteki 49 bin gıda işletmemize yılda en az 2 defa gitmek istiyoruz.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yılın ilk çeyreğinde gıda işletmelerine yönelik yaklaşık 30 bin denetim yapıldığını belirterek, "Kentteki 49 bin gıda işletmemize yılda en az 2 defa gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Ramazan öncesi gıda denetimlerine hız veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik özel çalışma gerçekleştirdi. Hijyen standartlarının yanında Kovid-19 tedbirleri de denetlenen iş yerlerinde görülen eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.

Bornova ilçesindeki denetimlere katılan Özen, bir iş yerinin deposunda paslı peynir tenekelerini görerek işlem yapılması talimatını verdi.

Fırında çalışan personeli de ikaz eden Özen, israf noktasında hassas olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özen, "İş yeri sahibine eksik gördüğümüz yerleri söyledik. Kendisine bu eksiklikler için bir süre vereceğiz. Bu sürenin sonu yine bir denetim yapacağız." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 90 bin denetim yaptıklarını, bu yılın 3 ayında ise 30 bin denetime ulaştıklarını dile getiren Özen, "Geçen yıl yapılan denetimlerde 9 milyon 600 bin lira cezai işlem uygulandı. 2021'in ilk 3 ayında ise yaklaşık 1 milyon liralık cezai işlem uyguladık. Hedefimiz ceza kesmek değil ancak halkın sağlığıyla oynayanlara de göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

Denetimlerin sadece ramazan öncesi yapılmadığını aktaran Özen, "İzmir'de bulunan 49 bin işletmemize yılda en az 2 defa gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan da gördükleri olumsuzlukları Alo Gıda 174 hattına bildirmelerini isteyen Özen, bu uyarıların denetimlerde çok faydalı olduğuna dikkati çekti.

Özen, İzmir'deki 790 ekmek üretim noktasının ramazan sürecinde daha sıkı denetime tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz