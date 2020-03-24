Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi
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Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi

Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamullerdeki hijyen tedbirleri konusunda işletmeleri hem bilgilendirdi hem de denetledi.

24.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:11
Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi

Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamullerdeki hijyen tedbirleri konusunda işletmeleri hem bilgilendirdi hem de denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Türkiye genelinde marketlerde alınan 'Korona virüs' tedbirlerini gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren denetimleri, bu dönemde daha da yoğunlaştırarak bir çalışma başlattı.

Ankara'daki tedbirler çerçevesinde ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 25 ilçede bulunan kontrol görevlileri, maske, bone ve eldivenli bir şekilde market, şarküteri ve unlu mamullere 23 - 27 Mart 2020 tarihleri arasında alınan ve alınması gereken hijyenik önlemlere ilişkin bilgilendirme denetimleri gerçekleştirmeye başladı. Bilgilendirme denetimlerinde, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrol edilerek, reyon sorumlularının kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, personellere de broşürler dağıtıldı.

Denetim sırasında İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde gıda işletmelerinde, vatandaşın yoğun alışveriş yaptığı noktalarda hem denetim hem de rehberlik amaçlı ziyaret ettiklerini ve denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ankara'da şu anda 25 ilçemizde gıda kontrol görevlilerimiz tarafından denetimler yapılmakta, ülkemiz ve dünya hassas bir dönemden geçiyor. 'Korona virüs'e yönelik tedbirler artırıldı. Gıda işletmelerinde de bu dönemde hijyen daha da önem kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yapılan rutin denetimlerde genel ve özel hijyen koşullarına yönelik kontroller gerçekleştirdiklerini ancak 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yayılımı azaltmak açısından işletmelerin uyacakları hijyen koşullarının daha da önem kazanmaya başladığını kaydeden Korkmaz, "Biraz önce burada sebze ve meyve reyonundaki görevli personel tarafından ürünlerin poşetlendiğini gördük. Ekmek satışı noktasında bakanlığımızın son yayınladığı talimata göre ekmekler uygun ambalajlarla görevli personel tarafından satışa sunulacak. Burada müşterinin doğrudan hiçbir şekilde teması olmayacak. İşletmeleri bu konularda hem uyarıyor hem de bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bütün üretim yerlerinde, ilgili noktalarda özellikle dezenfektan maddenin bulunması, hastalık belirtisi olan, ateşi olan personelin ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, çalıştırılmaması ve yüzeylerin dezenfektan maddeyle günlük olarak belirli aralıklarla temizlenmesi oldukça önemli" dedi.

Marketlerde görevli personelin maske ve eldiven kullanması, belirli aralıklarla ellerini dezenfekte etmesi ve ellerini sık sık yıkaması gerektiğinin önemine değinen Korkmaz, bu tedbirlerin hastalığın yayılmasının engellenmesi noktasında alınan kararlar doğrultusunda olduğunu ve marketleri bu açıdan bilgilendirdiklerini aktardı.

Ayrıca Türkiye genelinde gerçekleştirilen bilgilendirme denetimleri sırasında görülen eksikler işletmelere bildirilirken, bu durumun tekrar edilmesi durumunda idari işlem uygulanabilecek.

Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi

Kaynak: İHA

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Gıda işletmelerine 'Korona' denetlemesi

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