Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Kaynak: Dunya.com