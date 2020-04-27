Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
27.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com