Gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokak'taki 3 katlı gıda imalathanesinin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının söndürüldüğünü söyledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığını belirten Şenel, yangına ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydetti.