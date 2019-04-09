Gıda İhracatçıları ABD Pazarında Turquality Projesi Başlatıyor

Yıllık 150 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin yaptığı gıda ürünleri ihracatını arttırmak için harekete geçen Ege İhracatçı Birlikleri, ABD pazarına yönelik Turquality Projesi'ni başlattı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren 6 gıda ihracatçı birliğinin ortaklığında yürütülen ABD Turquality Projesi kapsamında "Pazar Araştırma ve Strateji Belirleme" faaliyetleri tamamlandı. Proje çıktıları, analizi gerçekleştiren Euromonitor firmasının ABD ofisinde görevli analistler tarafından sunum yapılara Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle paylaşıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Turqualiyt Projesi ile ilgili hedefleri paylaştı.

Turquality projeleri ve URGE projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Celep, "Dünyanın hemen hemen her bölgesinde yürüttüğümüz bu faaliyetlerle, bir yandan mevcut pazar paylarımızı artırırken bir yandan da yeni pazarlara güçlü bir şekilde giriş yapmayı planlıyoruz. Bugün, gıda harcamaları 740 milyar dolar olan ABD pazarındaki payımızı artırmaya yönelik başlatmış olduğumuz Turquality Projesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. ABD ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında, Türkiye lehine önemli fırsatlar barındıran alanlardan birisi de şüphesiz gıda ticaretidir. Dolayısı ile bu pazarda gerçekleştireceğimiz çalışmalara büyük önem atfediyoruz. ABD pazarında tanıtım faaliyetlerine başlamadan önce, pazarı ihracatçılarımıza tanıtmak ve pazara uygun bir tanıtım stratejisini hep birlikte oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Bütün sektörlere kılavuz oluşturacak rapor"

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ise ABD'nin gıda sektöründe dünyanın en büyük alıcı ülkesi olduğuna işaret ederek, "Amerika 740 milyar dolarlık pazarının yaklaşık 150 milyar dolarını yurt dışından temin ediyor. Biz de bu pazardan pay almak istiyoruz. Rakamlara baktığımızda bunun anca 1 milyar dolarını Türkiye'den temin ediyor, amacımız bu rakamı yükseltmek. Bunu yaparken de bugün başlattığımız projenin ilk etkinliği olan 'pazar analizi raporu' ile bu rakamı nasıl artırabileceğimize yönelik analizlerimiz yaptık. Çok detaylı, ileriye dönük ve bize vizyon kazandırabilecek bir rapor hazırladık. Bu rapor sadece gıda değil aslında bütün sektörlere kılavuz olabilecek nitelikle oldu. Bu nedenle birçok sektörden temsilcilerle bu toplantıyı yapıyoruz. İhracatı artırmada ağırlığımız hep tadım etkinlikleri aynı zamanda fuarlar sırasında yabancı firmaları stantlarımıza daha cezbedici şekilde hazırlayarak onların gelmelerini sağlayacak aktiviteler yapacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA