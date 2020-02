Gıda güvenliğinin önemi

29.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:46

Gıda güvenliği büyük önem taşıyor.



İstanbul Culinary Cup etkinliğinde bu yıl, unlu mamüller markası Pek Food da yer aldı. Markanın kurucu ortaklarından Elif Dila Konukoğlu, amaçlarının Türk lezzetlerini tüm dünyada temsil etmek olduğunu söyledi.



Türkiye'deki önemli şefleri, gıda tedarikçilerini ve gastronomi sektörüne yön veren kişileri bir araya getiren "Uluslararası İstanbul Culinary Cup" etkinliği için 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak. Etkinlikte kurucu ortaklığını Elif Dila Konukoğlu ve Tansel Özsoy'un yaptığı Pek Food markası da yer aldı. Etkinlikte konuşan Pek Food Kurucu Ortağı Elif Dila Konukoğlu hedeflerinin Türk lezzetlerinin ve mutfağının temsil edilmesi olduğunu söyleyerek, sonrasında ise Türk lezzetlerini dünyada temsil etmek adına ARGE yatırımları ve çalışmaları yapan bir firma olduklarını belirtti.



"Mantı bizim için 1 numara"



Alanlarının unlu mamuller olduğunu da dile getiren Konukoğlu, "Mantı çeşitlerimiz, börek çeşitlerimiz, pizza çeşitlerimiz ve milföy çeşitlerimiz var. Mantı ile ilk olarak başlandı. Sonrasında ortaklık ile birlikte pizza kategorisi açıldı. O yüzden mantı bizim için 1 numara" dedi.



"Etleri direkt çiftçiden alıyoruz vatandaşlar güvenle tüketebilir"



Kurucu Ortak Tansel Özsoy ise ürünlerinin ham maddelerinin tamamının Trakyalı üreticilerden geldiğini söyleyerek, "Özellikle et konusunda çok iddialıyız. Direkt köyden çiftçiden alıyoruz. Kendi fabrikamızda işliyoruz. Mantılarda kullandığımız et ürünlerimiz son derece sağlıklı ve hijyenik. Vatandaşlar güvenle tüketebilir. Her andan keyif alın, tat alın ve lezzetini alın. Yediğiniz her şeyin tadını çıkarın. Biz bunun için varız burada" şeklinde konuştu.



"En önemli şey gıda güvenliği"



Özsoy, ürünlerinin marketlerde yer aldığını da söyleyerek "Amacımız Türk lezzetlerini dünya ile buluşturmak. Bizim için en önemli şey gıda güvenliği. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi güvenilir gıdaya ulaşmak. Biz bu konuda çok titiz ve hassasız. Fabrikamızda yeni kurduğumuz bir gıda laboratuvarı var ve Avrupa standartlarında. Çok ciddi yatırım yaptık sayılı laboratuvarlardan oldu. Fabrikaya giren ve çıkan ürünlerin tek tek analizleri ve kontrolleri yapılıyor ve gıda mühendisleri tarafından onaylandıktan sonra üretim ve sevkiyat yapılıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA