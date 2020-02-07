Gıda güvenliği masaya yatırıldı

07.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:33

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 Yılı Gıda Denetim ve Numune Alma Programı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "2020 Yılı Gıda Denetim ve Numune Alma Programı Değerlendirme Toplantısı" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın Başkanlığında, 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılacak denetim ve alınacak numuneler yanında, Alo Gıda 174 şikayetleri, Zehirlenme Prosedürü, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi konuları da görüşülerek, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde vatandaşa sağlıklı ve güvenli gıda arzının sağlanması ele alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA