Gıda güvenliği için WhatsApp hattı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com