Gıda Güvenliği Derneğinden "sektörel Kovid-19 ile mücadele" rehberi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gıda Güvenliği Derneğinden "sektörel Kovid-19 ile mücadele" rehberi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'lere yönelik "Sektörel Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırladıklarını belirtti.

Gıda Güvenliği Derneğinden
07.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:49

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'lere yönelik "Sektörel Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırladıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Saner, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki temanın, "Gıda güvenliği herkesin işi" olarak belirlendiğini anımsattı.

Derneğin koordinatörlüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımı, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle iş yerlerine yol göstermek amacıyla "Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırlandığını aktaran Saner, "Gıda Güvenliği Derneği olarak gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'ler için ayrı ayrı dört rehber oluşturduk." ifadesini kullandı.

Saner, rehberlerde, gıda iş yerlerinin çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik Kovid-19 ile mücadele ve hijyen kapsamında alınması gereken önlemlerin yer aldığını belirterek, "İş yerleri bu önlemleri ne kadar doğru ve etkin bir şekilde uygularsa, Kovid-19 normalizasyon süreci o kadar sorunsuz geçecek ve bu pandeminin yeni dalgalar oluşturması engellenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 pandemi sürecinin, iyi hijyen uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Saner, şunları kaydetti:

"Güvenilir gıda tüketmek, her insanın en temel hakkıdır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yeterli ve güvenilir gıdaya sürdürülebilir biçimde erişimi temel bir haktır. Tüketicinin sağlıklı ve kaliteli gıda tüketiyor olması, toplumların sağlığı açısından gıdaya erişim kadar büyük önem taşımaktadır.

Gıda kaynaklı risklerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıdanın tüketimine kadar olan sürecin her aşamasının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bu da ancak tarladan/çiftlikten sofraya olarak tanımlanan gıda zincirinde rol alan tüm aktörlerin üzerine düşeni yapması ile mümkündür."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Haber
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Fatma Girik Beyazıt Öztürk
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Gıda Güvenliği Derneğinden "sektörel Kovid-19 ile mücadele" rehberi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 13:52:17. #1.15#
title