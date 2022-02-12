Gıda fiyatları düştü mü 2022? Market ürünlerinin fiyatları indirildi mi? Yüzde kaç indirim yapıldı? Güncel fiyatlar ne kadar olacak?

Market ürünlerinin fiyatları indirildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Bunun akabinde vatandaşlar, Gıda fiyatları düştü mü 2022? Market ürünlerinin fiyatları indirildi mi? Yüzde kaç indirim yapıldı? merak etti. Peki, gıdalarda güncel fiyatlar ne kadar, kaç TL olacak?

GIDA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, İNDİRİM Mİ YAPILDI?

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." dedi.

Örnek:

Buna göre gıda ürünlerinde %7'lik bir indirim yapıldı. Örnek vermek gerekirse 100 TL olan bir gıda ürünü yapılan indirimle birlikte 93 TL'ye inecek. Veya 10 TL'lik bir ürün %7'lik indirimin ardından 9 lira 30 kuruş fiyatından satılacak.

KDV ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Konuşmasının devamında bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İNDİRİM YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır."

"YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYONA GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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