Gıda fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolu Salavatlı Mahallesi'nde tarım ürünleri işleyen fabrikanın soğuk hava deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısıyla fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 fabrika çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Yapılan ihbar üzerine bölgeye geldik. Nazilli, Sultanhisar, Atça ekipleri ilk etapta bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Arkasından Aydın ve Köşk'ten ekiplerimiz geldi. 15'e yakın tanker ve arazözle yangına müdahale ettik. Yangın tamamen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımızın durumu iyi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı