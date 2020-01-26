: Gıda fabrikasında yangın

26.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:53

Hatay'ın Antakya'da ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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