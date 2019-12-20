Gıda endüstrisinde en doğru güç aktarım ürünleri nasıl seçilir?

20.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:06

Gıda güvenliği konusunda üretimde karşılaşılan sorunlar kadar, gıda ile temas etmeyen ve eden yüzeylerin durumu da önem taşıyor. Aşınma, temizleme, yağ sızıntısı ve kuruma faktörleri gıda güvenliğini olumsuz etkileyebilmektedir.

Sektörel gereksinimleri karşılayacak düşük ve yüksek sıcaklıklar, kirlenmeye ve neme meyilli ortamlar açısından paslanmaya karşı dayanıklı güç aktarım ürünlerinin seçilmesi, gıda üretimi yapan firmalar için ana gereksinimlerden biridir.

Gıda sektöründeki üretim süreci belirli gereksinimler, kurallar ve yüksek standartların olduğu alanlardan birisidir. Bu sektörde meydana gelen zorluklar, ekipmanların hem düşük hem yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalması, aşırı nem, kirlenme, kimyevi ürünlere maruz kalma ve sürekli yıkama olarak listelenebilir.

Gıda işleme süreçlerinde kullanılan tüm ekipmanların bu koşullara uyumlu olması hem tesis verimliliği hem de gıda ürünlerinin verimliliği açısından büyük önem taşır. Gıda sektörünün zorlu koşullarında sıkça yıkamaya maruz kalan rulmanlar, doğru bir şekilde seçilmediği ve bakımları iyi ve doğru yapılmadığında, zamanla aşınmaya uğrayabilmektedir.

Yüksek performanslı, verimli ve uzun süreli kullanım sağlayabilmek için doğru güç aktarım ürünlerinin seçilmesi kadar önemli olan diğer hususlar, bakımlarının doğru yapılması ve ekipmanların doğru kullanılmasıdır.

Gıda sektörüne en uygun özellikte ve materyalde güç aktarım ürün çeşitleri ve deneyimli kadrosu ile Silkar Endaş; INA,FAG,NSK,KG,MGM ve GBM gibi farklı segmentte yer alan rulman markalarının en köklü ve en tecrübeli distribütörü olarak 50 yıldan fazla bir zamandır rulman satışını ve eğitimini aynı anda sağlamakta, geniş rulman ürün çeşitliliği ile beraber çalıştığı firmaların en uygun rulmanı seçmesini sağlayarak, rulman satışı sonrasında gerekli bilgiyi ve eğitimi ENDAŞ AKADEMİ ile vermektedir.

ENDAŞ AKADEMİ SERVİS ve TEKNİK DESTEK ARACI İLE EĞİTİM FABRİKALARA GELİYOR

Endaş Akademi Servis ve Teknik Destek Aracı fabrika ziyaretlerine giderek, bakım departmanında çalışan teknik ekiplerin güç aktarım ürünleri ile ilgili tüm cihazları aynı anda inceleyebilmesine olanak tanıyor.

Güç aktarım ürünlerinin bakımı ile ilgili; rulman montaj demontaj, kestirimci bakım ürünleri ve otomatik yağlama cihazlarına tek noktadan ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler