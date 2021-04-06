Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı
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Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yılın ilk 3 ayında gıda denetimlerimde hedeflenen sayıya ulaştıklarını söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yılın ilk 3 ayında gıda denetimlerimde hedeflenen sayıya ulaştıklarını söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal tesisler toplantı salonunda İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gıda denetimlerin 2020 yılının değerlendirmesi ve 2021 yılında yapılacak olan denetimler ele alındı. Toplantı sonra bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yoldaş, "Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde 'Tematik Denetim Planı' kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeli ile ilimiz merkez ve 7 ilçemizdeki gıda işletmelerinin aralıksız yürütülmektedir. Yapılan kontrollerde İl Müdürlüğümüzce maske, mesafe ve temizlik hususlarında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yapmaktayız. Ayrıca Bakanlığımız tarafından belirlenen 2021 yılının ilk üç aylık dönemindeki hedeflenen gıda denetim sayılarına da ulaşmış bulunmaktayız. İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak halk sağlığı ve gıda güvenirliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için gıda kontrolörlerine teşekkür ederek gayretli çalışmaların devamını temenni ettiğimi belirtmek isterim. Müdürlüğümüz tarafından il genelinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımı açısından gıda denetimleri titizlikle devam etmektedir. Bu kapsamda numuneler alınarak mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir" dedi

Toplantı AYRICA ilçelerde yapılan gıda denetimlerindeki uygulama birlikteliğinin sağlanması ve Gıda Güvenirliği Sistemi ve ALO 174 Sistemiyle ilgili bilgiler paylaşılmasıyla son buldu. - BİLECİK

Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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