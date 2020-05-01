Gıda denetimleri Ramazan'da da devam ediyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerine ilave olarak Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerine hız verdi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerine ilave olarak Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerine hız verdi. Başta fırın, pastane ve unlu mamul işletmeleri olmak üzere kasap ve market gibi Ramazan ayında aktif olarak üretim, satış ve dağıtım yapan işletmelere denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı da katıldı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, "Denetimlerimizde 5996 sayılı kanun kapsamındaki asgari teknik ve hijyenik koşulların sağlanıp sağlanmadığının yanı sıra Covid-19 önlemleri kapsamında da alınması gerekli önlemler anlatıldı ve denetlendi.

Gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerimizde, tüm gıda işletmelerinde ramazan ayı nedeniyle alışveriş amaçlı oluşacak yoğunluk sebebiyle hijyen kuralları çerçevesinde 2 metrelik sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, gıda işletmelerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde el hijyeni için dezenfektan bulundurulması, maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme yapıldı. "Ramazan Paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerinin kontrol edilerek konulması gerektiği vurgulandı. Ekmek ve diğer unlu mamulleri müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini gerçekleştiren personelin farklı kişiler olması gerektiği ifade edildi. Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılmaması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Halen içinde bulunduğumuz salgın sürecinde en yüksek tedbir ve özenin gösterilmesi gerektiğinden, Ramazan ayında da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gıda denetim ekiplerimiz, insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya kesintisiz olarak devam edecektir. Halkımızdan da alışverişleri esnasında bu kurallara uymalarını ve uymayanları uyarmalarını bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA