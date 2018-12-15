Gıda Denetim Yıl Sonu Değerlendirme" Toplantısı Yapıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Gıda Denetim Yıl Sonu Değerlendirme" toplantısı yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gıda ve Yem Şubesi personelleri ve İlçe Müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerinin katılımıyla yıllık değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, gıdanın insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketime uygunluğunun sağlanması için üretim, depolama, dağıtım ve satışa sunma gibi bütün aşamalarda tehlikelerin kontrol altına alınması ve risklerin ortadan kaldırılması adına kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerin ve alınan numunelerin önemiyle yıl içerisinde yapılan denetimlerin konuşulduğu ifade edilen açıklamada, denetimlerde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ile 2019'da denetim planının hazırlanması gibi konuların görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl il ve ilçe müdürlükleri tarafından 6 bin 875 gıda ve yem işletmesinde 8 bin 24 denetim gerçekleştirildiği ve 746 numune alındığı ifade edildi.