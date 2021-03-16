Gıda denetim timleri görev başında
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Gıda denetim timleri görev başında

16.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36
Gıda denetim timleri görev başında

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde gıda denetimleri sürdürülüyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde gıda denetimleri sürdürülüyor. Vatandaşın daha sağlıklı gıda ve ürünler tüketmesi için gıda timleri görevi elden bırakmıyor.

Ülke genelinde gıda güvenirliliğinin sağlanması ve tüketici vatandaşın aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya sunulan sürecin kontrol altına alınması sürecine yönelik gıda timlerine büyük görev düşüyor.

Bu kapsamda gıda güvenliği her geçen gün daha hassas konu haline gelirken, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Marmaraereğlisi İlçesinde gıda denetimleri kapsamında, kafeler, balıkçılar, restoranlar gibi işyerleri denetlendi. - TEKİRDAĞ

Gıda denetim timleri görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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