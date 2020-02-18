Gıda denetim seferberliği

18.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:24

Tarım ve Orman Bakanlığının 17 Şubat-22 Şubat tarihleri arasında başlattığı "denetim seferberliği" kapsamında Amasya ve ilçelerinde bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler sürüyor.



Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 'Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği' sloganıyla çıkmış olduğu yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımız sorumluluğundadır. Bu yıl bakanlığımız gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerine ilaveten 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatmıştır. Denetim seferberliği kapsamında 17 Şubat 2020 Pazartesi günü süt ve süt üreten işletmeler ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi. Denetimler bu hafta Cumartesi gününe kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde 'Alo 174 Gıda Hattı'nı aramalarıdır" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA