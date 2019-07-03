“Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
Son Dakika Haberleri