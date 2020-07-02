'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek
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'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek

GIDADA insan sağlığını etkileyecek ürünlerin piyasaya sürülmesine, satışına ciddi yaptırımlar getiren ve 'Gıda Bilim Kurulu' kurulmasını öngören yasa teklifinin TBMM'de komisyon görüşmeleri sürüyor.

'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek
02.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:00

GIDADA insan sağlığını etkileyecek ürünlerin piyasaya sürülmesine, satışına ciddi yaptırımlar getiren ve 'Gıda Bilim Kurulu' kurulmasını öngören yasa teklifinin TBMM'de komisyon görüşmeleri sürüyor. Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, 10 kişiden oluşacak 'Gıda Bilim Kurulu'nun, gıdada yanıltıcı yayın yapanları belirleyeceğini söyleyerek, "Yanıltıcı yayını yapan kişi 20 ile 50 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. Yayıncı kuruluşlara da bir önceki yayın iletişim gelirlerinin yüzde 2 ile 5'i arasında idari para cezası ve 5 yayına kadar program durdurma cezaları verilecek" dedi.

AK Parti grubunun hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sunduğu, 34 maddeden oluşan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sürüyor. Teklifin komisyonda kabul edilip, TBMM'den geçerek, yasalaşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 'Gıda Bilim Kurulu' kurulacak. Denetim görevi yapacak kurul, televizyon ekranlarında, gazetelerde ya da internette gıdayla ilgili bilimsel veriye dayanmadan açıklama yapanları belirleyecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 'Gıda Bilim Kurulu'nun kimlerden oluşacağını ve nasıl çalışacağını DHA'ya anlattı. Kılıç, 2010 yılında çıkarılan 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 43'üncü maddesinde 'Bu kanunun yürütülmesi sırasında gerekli olan kurullar ve komisyonlar kurulabilir' ifadesinin yer aldığını, buradan güç alarak 'Gıda Bilim Kurulu' oluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.'TARAFSIZ BİLİM KURULU OLUŞACAK'AK Parti'li Kılıç, 'Gıda Bilim Kurulu'nun yanıltıcı yayınları belirleyeceğini ve buna göre bu yayın kuruluşları ve kişilere cezai yaptırım uygulanmasını sağlayacağını söyledi. Kılıç, "Yanıltıcı yayın; her türlü görsel, işitsel, yazılı ve dijital platformlarda gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda hiçbir bilimsel veriye dayalı olmayan, toplumda korku, endişe oluşturacak beslenme alışkanlıkları aleyhine geliştirebilecek olan yayınlardır. Bir yayının ne kadar yanıltıcı olup olmadığını kim belirleyecek? Hakime mi kalacak, savcı mı bu iddiayı sürdürecek yoksa kim gelip diyecek ki 'bu yanıltıcı yayındır, doğru tarafı yoktur'. 'Bu hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor' demesi için bir tarafsız bilim kurulu oluşacak. Kendi alanında dünya tarafından tanınmış makaleleri ve yayınları olan, toplumda saygınlığı olan sivil toplum kuruluşlarından ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yetişmiş alanında uzman bürokratlardan oluşan bir bilim kurulu oluşacak. Şu anda 10 kişiden oluşması düşünülüyor. Şikayete mevzu bir durum olursa bilim kurulana müracaat edilecek. Bilim Kurulu bunun yanıltıcı yayın olup olmadığına, ne derece topluma ve sektörlere zarar verdiğini belirleyecek bir yapı olacak. Onun sonucunda mahkemeler cezai yaptırıma göre karar verecek" diye konuştu.'YAYINI YAPANA VE YAYINCI KURULUŞA PARA CEZASI'AK Parti'li Kılıç, 'Gıda Bilim Kurulu'nun yayının yanıltıcı olduğunu belirlemesinin ardından iki aşamalı cezai yaptırım uygulanacağını bildirdi. Kılıç, "Yanıltıcı yayını yapan kişi 20 ile 50 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. Bir de tabiri caizse artık kötü niyetli olduğu, kişinin ne konuşacağını gördüğüne rağmen ekranlarında buna yer vermeye devam ediyorsa, 'elinizde bir veri var mı, bilimsel bir şeye dayandırıyor musunuz' diye sormuyorsa ısrarla, burada da kötü niyet aranması gerekir. Bu nedenle o yayıncı kuruluşlara da bir önceki ayın iletişim gelirlerinin yüzde 2 ile 5'i arasında idari para cezası, yayınlanmakta olan programı da 5 yayına kadar durdurma ya da Bilim Kurulu'nun verdiği karara göre o programı yayından kaldırma gibi cezalar  olacak. Burada 'RTÜK Kanunu' içinde 8'inci başlığında 'yayın hizmeti' ilkeleri var. Buraya da yanıltıcı yayının tarifini koyuyoruz, dayanağı oradan alsın ki yaptırım uygulayabilesiniz" dedi.'ELİNİ KOLUNU SALLARAYAK EVLERİNE DÖNÜYORLAR'Dünyaca ünlü cerrah Mehmet Öz'ün, televizyon programında bazı ürünleri tanıttığı gerekçesiyle ABD'de senato tarafından saatlerce sorgulandığını hatırlatan Kılıç, "Şimdi dünyada bu kadar güzel örnekleri varken bizim ülkemizde tabiri caizse kendi bilimsel alanlarında itibar görmeyen insanların, çeşitli nedenlerle sektörleri ve toplumun sağlığını düşünmeden, mevzuat eksikliğinden almış oldukları cesaretle televizyonlarda her şeyi söyledikleri; ama hiçbir yaptırımla karşılamadıkları, elini kolunu sallayarak evine döndükleri ve orada bıraktıkları hasarı ortadan kaldırmanın bizlerin üzerine düştüğü süreçler yaşıyoruz. Buna hakkı var mı kimsenin? Elbette ifade özgürlüğünü hepimiz destekliyoruz. Bilen adam çıksın konuşsun, başımızın üstünde örnek alalım. Ama bilmeyen, her konuda 'ben her şeyi biliyorum' diyen adam kesinlikle hiçbir şey bilmeyen adamdır" diye konuştu. 'TÜRKİYE HUKUK ÜLKESİ'Bilimin ahlaki tarafının olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bilimsel ahlak içinde yetiştirilmiş hiçbir insan bunu yapmaz. Ama herkesten bu nezaket beklenmemesi lazım. İnsanların kendi ruh sağlığı bozulmuş olabilir, ekonomik nedenlerle hareket edenler olabilir, toplum sağlığını hiçe sayanlar olabilir, bu hassasiyeti göstermeyenler olabilir, bir takım sektörlerin adamı olabilir, yurt dışından finanse edilen insanlar olabilir. Türkiye hukuk ülkesi. Herkesin her istediğini söylediği; ama kimsenin yaptırımla karşılaşmadığı bir ülke olmasını kabul edemeyiz. Şu anda yanıltıcı yayında getirdiğimiz kanun maddesi bu başı bozukluğu kapatacak" dedi. 'SON KARARI GIDA BİLİM KURULU VERECEK'

AK Parti'li Kılıç, uygulanacak cezaya kişi ve kuruluşların itiraz hakkı bulunacağını belirterek, "Ama kişinin itiraz etme hakkı, itiraz edeceği ve bunun kararını bekleyeceği yer yine Bilim Kurulu olacak. Bilim Kurulu 'bunlar ifade özgürlüğü içinde söylenebilir, halk sağlını çok olumsuz etkileyen şeyler değil, sektörlere bir zararı yok, dünyada da böyle çalışmalar vardır, öngörüsünü anlatmıştır' diyebilir. Ancak 'bilimsel veriye dayanmıyor, kanıt gösteremiyor' diye de karar verebilir. Birisi çıkıp diyor ki 'koronavirüs çocuklarda görülmez, rahat olsun çıksınlar engellemeye gerek yok'. Böyle bir vebali şu anda ki gündemde üzerine alan, hiçbir sorumluluğu olmayan insanlar kabul edilebilir mi? Sağlık Bilim Kurulu oluştu, toplumu güzel yönlendiriyor. Kime mikrofon uzattıysanız bu bilim kurulunu dinlemekten haz duyuyor, güveniyorlar ve ona göre de kendi eylem ve söylemlerini geliştiriyorlar. Aynısını gıda alanında istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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