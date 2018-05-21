Gıda Bankası Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerinin Umudu Oluyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile hayır sahiplerinin bağışları, Gıda Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak gıda ve temizlik gibi bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardım sağlanıyor.

Gıda Bankası'ndan her ay düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Ramazan dolayısıyla ayrıca, Hayat Ağacı Derneği'nde kaydı bulunan geçici mağdur ailelerden, incelemesi tamamlanmış olan kimselere daha önce kendilerine verilen randevu günlerine göre yardım ediliyor. Hayat Ağacı Derneği'ne yapılan bağışlar sayesinde alışveriş sepetini eline alan bir kimse, çikolatadan çay-şekere, giyim ürününden çocuk bezine kadar oluşan ürün çeşidinden belirli limitlerde tercih yapabiliyor. Ayrıca, buraya yapılan bağışlarda olduğu gibi, dağılan ürünlerin de miktarı ve çeşidi, yardım alan kimsenin sicil dosyasına her defasında kaydediliyor.

Hayat Ağacı Derneği'nde yaklaşık 13 bin 500 kayıtlı kişinden aylık ortalama bin 250 civarında aile, düzenli alışveriş yapıyor. Bununla birlikte Ramazan ayına mahsus olmak üzere ilave olarak randevu sistemi ile 5 bin civarında aileye 'Ramazan Gıdası' şeklinde ücretsiz alışveriş yaptırılması planlanıyor. Ramazan Gıdası yardımına uygun olan kimseler, randevu günlerinde aile fert sayısına göre belirlenen limitlerde alışveriş yapıyor. Gıda Bankası'ndan yardım almaya uygun olan her bir kimseye, limitleri dışında 2 buçuk kilo civarında kemikli ya da kemiksiz et ile bir kangal sucuk veriliyor.

Diğer yandan Gıda Bankası içinde bulunan mini oyun alanı, alışveriş için gelen ailelerin çocuklarının hoşça vakit geçirmesini sağlıyor. Mutfak eksiklerini ücretsiz temin ihtiyaç sahipleri, bağışları ile Gıda Bankası'na katkı sağlayan hayır sahiplerine duacı oluyor. - SİVAS