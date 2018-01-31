Gıda Bankası İhtiyaç Sahiplerinin Umudu Oluyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ihtiyaç sahipleri, hayır sahiplerinin bağışları ile her ay Gıda Bankası'ndan yardım alıyor. Hayat Ağacı Derneği Kurban Kesim Merkezi'nde ihtiyaç sahipleri için bağışlanan kurbanlarının kesimi yapılıyor. Kesilen kurbanlar, paketlendikten sonra Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahiplerine, aylık alışveriş günlerinde dağıtılıyor.

Adak kurbanı bağışlamak isteyen hayır sahipleri Hayat Ağacı Derneği'ne başvuruyor. İsteyen hayır sahipleri ise 650 TL bağışlayarak kurbanlarını Hayat Ağacı Derneği'nin tedarik etmesini sağlıyor. Kendisi kurbanını satın alıp getirenler olduğu gibi, vekalet veren bağışçılardan isteyenlere de kurbanlarının kesim görüntüsü ulaştırılıyor.

Hayat Ağacı Derneği Kurban Kesim Merkezi'nde kesilen kurbanlar, paketlendikten sonra Gıda Bankası dondurucularına yerleştiriliyor. Dondurucularda muhafaza edilen kurban etleri, Hayat Ağacı Derneği'nden yardım alan ihtiyaç sahibi kimselere, aylık alışveriş günlerinde dağıtılıyor. Gıda Bankası'ndan her ay bin 100 civarında ihtiyaç sahibi kimseye, gıda-temizlik limitleri dışında ilave et veriliyor.

Hayat Ağacı Derneği'ne yapılan bağışlar sayesinde, Gıda Bankası'nda sepetlerini alıp bir markette olduğu gibi eksikleri kendileri tercih edebilen ihtiyaç sahipleri, yardımları ile buraya destek olan hayır sahiplerine her seferinde duacı oluyor. - SİVAS