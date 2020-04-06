Gıda Aydınlatma Platformu 'Koronavirüs Efsaneleri'ni açıklık getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gıda Aydınlatma Platformu 'Koronavirüs Efsaneleri'ni açıklık getirdi - Haberler
Güncel

Gıda Aydınlatma Platformu 'Koronavirüs Efsaneleri'ni açıklık getirdi

Gıda Aydınlatma Platformu, koronavirüs hakkında ortada dolaşan bazı tavsiyeleri değerlendirdiği bir açıklama yayınladı.

06.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:06
Gıda Aydınlatma Platformu 'Koronavirüs Efsaneleri'ni açıklık getirdi

Gıda Aydınlatma Platformu, koronavirüs hakkında ortada dolaşan bazı tavsiyeleri değerlendirdiği bir açıklama yayınladı.

Gıda ve beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin önüne geçme amacıyla kurulan Gıda Aydınlatma Platformu, koronavirüs hakkında ortada dolaşan bazı tavsiyeleri değerlendirdiği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada koronavirüsten saç kurutucusu tutmak, sirkeli suyla gargara yapmak, sarımsak yemek gibi yöntemlerle korunmanın mümkün olup olmadığına dair bilgiler verildi. Gıda Aydınlatma Platformu internet sitesinde yayınlanan açıklamada toplumun kafasını meşgul eden bazı sorular şöyle yanıtlandı:

Saç kurutucusu koronavirüs hastalığını engelleri mi?

Hayır, saç kurutucusu koronavirüsü durdurmaz. COVID-19 salgını ile birlikte virüsün çeşitli özellikleri bilim insanlarınca açıklanmaya başladı. Bunlardan biri de virüsün 60 derece sıcaklıklarda öldüğü bilgisiydi. Bunun sonuncunda saç kurutucundan gelen sıcak havanın solunmasının, ağıza ve yüze tutulmasının, sıcak suyla yıkanmanın, sıcak su içmenin virüsü öldüreceği şeklinde iddialar ortaya yayıldı.

Koronavirüs vücuda girdiğinde vücudun savunma sistemi dışında virüsün çoğalmasını ve hastalık oluşturmasını engelleyecek bir ilaç ya da uygulama henüz bilinmemektedir. Vücut hastalık durumunda yüksek ateşle virüse karşılık vermektedir, ancak bu savunma dışarıdan sıcaklık vererek ya da sıcak sıvılar tüketerek yapılabilecek bir şey değildir.

Sıcaklık uygulamak vücut dışındaki virüsleri etkisiz hale getirebilir. Bu yüzden gıdaların 60 dereceden az olmamak kaydıyla ısıtılması, olası bulaşmaları kesinlikle önleyecektir. Ancak bazı yerlerde sokaktan gelindiğinde elbiselere ve örneğin marketten alınan ambalajlı gıdalara saç kurutucusu ile sıcaklık uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu tavsiye, yüzeyde bulunabilecek virüslerin hava akımıyla uçuşmasına ve solunmasına neden olabileceği için başlı başına bir risk unsurudur.

Bu nedenle saç kurutucusunu sadece saçınızı kurutmak için kullanınız, bir salgın hastalığı önlemek için değil.

Peki dondurma gibi soğuk gıda ve içecekler koronavirüs enfeksiyonuna neden olur mu?

Aynı şekilde, soğuktan ve dondurma gibi soğuk gıdalardan kaçınmanın da koronavirüs hastalığına yakalanmaktan koruyucu bir etkisi yoktur. Geçtiğimiz günlerde UNICEF adını kullanan sahte bir sosyal medya hesabından "dondurma ve soğuk gıdalardan uzak durmak salgına karşı koruyucu olabilir" şeklinde bir iddia paylaşılmıştır. Gerçek UNICEF, bu paylaşımı hem küresel hem yerel hesaplarından yalanlamıştır.

Soğuk gıda ve içeceklerin tüketiminin boğaz ağrısına yol açtığına veya soğuk algınlığı enfeksiyonlarını arttırdığına dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Tersine, dondurma gibi boğazı tahriş etmeyecek soğuk gıda ve içeceklerin örneğin bademcik ameliyatı sonrası boğaz ağrısını azaltmaya yardımcı olmak amacıyla doktorlar tarafından tavsiye edildiği de ortadadır.

Tuzlu su veya sirke ile gargara yapmak koronavirüsü öldürür mü?

Hayır, tuz veya sirke solüsyonları ile gargara yapmak virüsü yok etmez. Salgınla birlikte yayılmaya başlayan ve bilimsel desteği olmayan bilgilerden biri de virüsün akciğerlere inmeden önce bir süre boğazda kaldığı, bu süre zarfında yapılacak antiseptik gargara uygulamaları ile hastalığın önüne geçilebileceği şeklindeydi.

Bu uygulama hastalıklarda boğazın rahatlamasını sağlayabilir, ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı üzere buruna tuzlu su çekme, gargara yapma gibi eylemlerin COVID-19'u durdurduğu ya da yavaşlattığına dair henüz herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bunlara tuzlu, sirkeli veya limonlu su da dahildir.

Sarımsak yemek ya da kaynatılmış sarımsak suyu içmek koronavirüsü durdurur mu?

Sarımsağın insanları koronavirüs hastalığına karşı koruduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Dünya Sağlık Örgütü sarımsağın sağlıklı bir gıda olduğunu ve bazı antimikrobiyel özellikleri olabileceğini söylese de bu sebzeyi yemenin yeni koronavirüs hastalığına karşı olumlu bir etkisinin henüz kanıtlanamadığını belirtmektedir.

Bunun yanında sarımsağın fazla tüketilmesi ise tahriş edici özelliği nedeniyle sindirim yolunda başka rahatsızlıklara neden olabilir. Diğer yandan, bağışıklığın güçlü tutulması için dengeli bir beslenme rejiminin izlenmesi, bunun için de her gün meyve ve sebze tüketilmesi şarttır.

Diğer yandan sarımsak doğal bir izolasyon sağlayabilir. Yoğun sarımsak kokusu nedeniyle insanlar size sokulmaktan kaçınabilirler.

15 dakikada bir su içmek hastalığı engeller mi?

Hayır, çok sık su içmek de koronavirüs hastalığını engellemez. Koronavirüsün solunum yolu hücrelerine girerek çoğaldığı bilinmektedir. Virüs bu protein yapısı bu hücrelere tutunmayı sağlar.

Bu nedenle, boğaz da dahil solunum yolu epitel dokusuna temas eden virüsün su içilerek yıkanması gibi bir şey söz konusu değildir.

Virüsün tutunduğu yüzeylerden temizlenmesinin ne kadar zor olduğu bilindiği için ellerin sabunla 20 saniye boyunca ovuşturularak temizlenmesi önerilmektedir. Aksi halde elleri musluğun altında birkaç saniye tutmak virüsün bulaşmasını engelleyebilirdi. Diğer yandan her gün vücudun ihtiyacı kadar su içmeyi özellikle hastalık riski olan durumlarda ihmal etmeyiniz.

Peki hastalığı engelleyen yöntemler yok mu?

İnternette yetkili ağızlara atfedilerek aktarılan söylentiler bilimsel bilgiler değildir. Bu söylentilerde yer alan önerilerin uygulanmasıyla herhangi bir olumlu sonuç alınabileceği de henüz kanıtlanmış değildir. Koronavirüsle mücadelede bilimsel temeli olmayan önerilere uyulması yersiz bir güvenlik hissi oluşturmakta, bu yetersiz önlemler hastalanmaya ve sonuçta ölüme neden olabilmektedir.

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri elde edilen bilimsel verilere bakıldığında, virüsün ortadan kaldırılması ve hastalığın engellenmesinde en başarılı yöntemler elleri 20 saniye ovuşturarak sabunla yıkamak; ağız, burun ve gözle temastan kaçınmak ve başkaları ile bir araya gelindiğinde en az 2 metre mesafeyi korumak şeklinde sıralanmaktadır. Sadece bu kurallara uyulması halinde bile binlerce vatandaşımızın bu hastalıktan korunabileceğini unutmayınız. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Haluk Levent Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Gıda Aydınlatma Platformu 'Koronavirüs Efsaneleri'ni açıklık getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:35:43. #1.14#
title