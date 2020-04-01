Gıda Alışverişinde Koronavirüsten Korunma Yolları
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Gıda Alışverişinde Koronavirüsten Korunma Yolları

Gıda Aydınlatma Platformu, gıda alışverişlerinde koronavirüsten korunma yöntemlerini paylaştı. Gıda alışverişlerinizi ister online, isterseniz de marketten yapın bunlara dikkat etmelisiniz!

Bu zorlu süreçte en büyük sorun gıda temini.

01.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
Gıda Alışverişinde Koronavirüsten Korunma Yolları

Gıda Aydınlatma Platformu, gıda alışverişlerinde koronavirüsten korunma yöntemlerini paylaştı. Gıda alışverişlerinizi ister online, isterseniz de marketten yapın bunlara dikkat etmelisiniz!

Bu zorlu süreçte en büyük sorun gıda temini. Bazılarımız market alışverişini online yapıyor, bazılarımız maske ve eldiven takıp sosyal mesafeye de dikkat ederek alışverişini gerçekleştiriyor. Peki, koronavirüs riskine karşı gıdalar üzerinde nasıl bir temizlik uygulamamız gerektiğini biliyor muyuz?

Gıda ve beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurulan Gıda Aydınlatma Platformu, bu konuya açıklık getirdi. Yeni tip koronavirüsün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız veya gözlere sıçramasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin sosyal mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu belirtildi. Market alışverişlerinin internetten yapılması, yapılamaması durumunda ise başkalarıyla mesafenin korunması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Marketten alınan/gelen ürünlerin üç saat havalandırılması veya ambalajların çamaşır suyuyla silinmesinin virüs bulaşmasını engelleyeceği ifade edildi ve internetten yemek siparişi verenlerin içini rahatlatacak bir açıklama yapıldı. Restoranlardan hazır yemek siparişlerinin hastalık açısından bir risk oluşturmadığı vurgulandı.

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları şöyle sıralandı:

Market alışverişini internet üzerinden yapın.

Alışverişe çıkmanız gerekirse ortak alanlarda ortak yüzeylere dokunmamaya çalışın. Ortak yüzeylere dokunursanız elinizi ağız, burun veya gözünüze değdirmeyin.

Başkalarıyla aranızda 2 metre mesafeyi korumaya çalışın.

Marketten gelen ürünleri açık havada bekletin ya da plastik, cam, metal ambalajları çamaşır sulu suyla silin, ambalajsız sebze meyveyi muslukta yıkayıp kurutun.

Marketten gelen poşet ve ambalajlara dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. Paket servisle gelen yemeği temiz kaplara alarak poşet ve ambalajlarını atın, elinizi yıkayın.

Kaynak: Tamindir

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