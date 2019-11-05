GİBTÜ bilimin adresi olmayı hedefliyor

05.11.2019 11:16

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversitelerinin bilimin adresi olmasını istediklerini söyledi.

Hatipoğlu, AA muhabirine, bu yıl eğitime başlayan Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de isminin başında İslam olan ilk üniversite olduklarını belirten Hatipoğlu, bu özellikleriyle diğer üniversitelerden farklı yanlarının bulunduğunu ifade etti.

Üniversite bünyesindeki bölümleri açtıkça nasıl faaliyetlerde bulunmaları gerektiği noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İsminin başında hem İslam hem bilim hem teknoloji, üç temel esasın bir arada bulundurulmasıyla bugüne kadar açılan üniversitelerden biraz daha farklı bir özellik taşıyor. Hem İslami bilginin yani Allah'ın, vahyinin, sevgili Peygamberimizin sözlerinin aktarılması gerekiyor. Bunu biz İslami İlimler Fakültesinde yapacağız, yapıyoruz. Diğer taraftan teknolojik ilerlemelerle ilgili neler yapabiliriz? Bölümlerimizi açtıkça o konuda nasıl faaliyetler gösteririz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz bilimin adresi olsun istiyoruz."

Rektörlük görevine ocak ayında atandığını hatırlatan Hatipoğlu, "8-9 ay içerisinde burada idari birimleri kurduk, bölümlerimizi açmak istedik. Bölümlerimizle ilgili YÖK'ü bilgilendirdik, onların müsaadesini aldık. Akabinde hocalarımızla ilgili ilanlara çıktık, yayınladık. Onların yayınlarını, müracaatlarını kabul ettik. Onları ilgili yerlere gönderdik. Hem Elektrik Elektronik Bölümüne, hem de İslami ilimlere öğrenci almış olduk. 8 fakülte binamız var. Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde, 8 fakültemizin en azından 4'ünü, 5'ini daha öğrencilerimize açmak." dedi.

Tıp fakültesini bu akademik yılda açmayı planladıklarını ancak birtakım çalışmalar nedeniyle açılmasının gelecek yıla kaldığını ifade eden Hatipoğlu, gelecek yıl hukuk ve diş hekimliği fakültesi ile mühendislik fakültesinin bazı bölümlerini de açacaklarını bildirdi.

Hedef öğrenci sayısını bine çıkarmak

Şu anda 145 öğrencileri olduğunu aktaran Hatipoğlu, gelecek yıl bu sayının bine çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Hatipoğlu, çok öğrenci almak yerine biraz daha dikkatli hareket edip daha donanımlı bir ekip yetiştirmek istediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bir taraftan lisans öğrencisi alsın, bir taraftan yüksek lisans ve doktora merkezi bir üniversiteye dönüşsün istiyorum. Sadece ilahiyat alanında değil, diğer alanlarda da çok iyi ekip yetiştirelim ve bu ekibi Türkiye'nin gerekli yerlerine, gerekli üniversitelerine takviye edelim."

Gaziantep'in coğrafi konumu itibarıyla Suriye'ye yakın olması dolayısıyla üniversitelerinin önemli olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Güneydoğu'da birçok üniversite var. Bizim burası da İslami ilimlerde özellikle daha merkezi bir noktaya gelsin ve sadece ders veren hoca değil, hocayı eğiten bir sisteme dönüşsün istiyorum." ifadesini kullandı.

Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve sünnete, Hazreti Peygamber'in sözlerine, onun hayat tarzına, mezheplere ve tasavvufa saygılı, bölmeyen, parçalamayan, bölüştüren, bir araya getiren, dinden soğutmayan, insanları dine ısındıran, bidat ve hurafeden arınmış, vicdan, akıl, bilim ve vahyi harmanlayan bir üniversiteye dönüşmek istediklerini söyledi.

İslam alimlerinin yoğun ve güçlü bir şekilde bilime hizmet ettiği dönemlerde Batı'nın çok gerilerde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, bilimin Endülüs yolu ile Batı'ya taşındığını anlattı.

Dinin, insanları hem bilime çağırdığını hem de psikolojik travmalardan kurtardığını kaydeden Hatipoğlu, dinin insanları büyük sıkıntılarla karşılaştığında nasıl yol ve yordam takip edeceğini, nasıl güçlü olacağını gösterdiğini, duanın da bu açıdan en büyük silah olduğunu söyledi.

"Allah'a sığınma en doğru yoldur." diyen Hatipoğlu, teknoloji veya bilimi dine aykırı gibi görmenin cehaletten başka hiçbir şey olmadığını belirtti.

Hatipoğlu, İslam alimlerinin bilimsel faaliyetlere önem verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA