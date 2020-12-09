GİB'den "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarına yanıt Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GİB'den "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarına yanıt Açıklaması

09.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:24
GİB'den

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarının yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarının yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hukuk sisteminde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, dün bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" başlıklı haberin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiği ifade edildi.

Söz konusu mecralarda yayınlanan haberlerin, tamamen konuyu saptırmaya, toplum nezdinde şehit kimliğinin kullanılması suretiyle vergi idaresine karşı olumsuz algı yaratmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber yapılan konu, vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp, bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir. Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre yürütülmektedir. Başkanlık olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Demiryolları 'Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü' iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi
Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak
Vergi ve borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Aralık
Vergi ve borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Aralık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Cem Yılmaz Cemal Hünal
Spor Sörloth Erol Bulut Pierre Webo Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GİB'den "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarına yanıt Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:34:38. #1.14#
title