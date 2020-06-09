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GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı yayımladı.

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı
09.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:06

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı yayımladı.

GİB, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir dönem vergi bilincinin yerleşmesi için hazırlanan reklamlarda da oynayan ve bugün hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik'in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Mesajda, Atik'in "Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi" sloganıyla hatırlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi, sloganıyla hafızalarımızda yer edinen ve vergi bilincinin gelişmesine katkı sağlayan değerli sanatçımız Ayşegül Atik'in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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