Giants Gaming, Breeze'daki bir hatayı rekabetçi arenada kullandıkları için ceza aldı!
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Giants Gaming, Breeze'daki bir hatayı rekabetçi arenada kullandıkları için ceza aldı!

Giants Gaming, Breeze'daki bir hatayı rekabetçi arenada kullandıkları için ceza aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Giants Gaming'in Cypher oyuncusu Breeze haritasında normalde oyunda olmaması gereken bir şeyi yaptığı için takımı ceza aldı.

Avrupa VALORANT organizasyonu Giants Gaming geçtiğimiz hafta bref'e karşı oynadıkları maçta Breeze haritasında bir Cypher exploit'i kullandıkları için ceza aldı.

Giants ekibinden Cypher oyuncusu olan Meddo, Breeze haritasının A bölgesinde normalde koyulamaması gereken yükseklikteki bir noktaya Cypher kamerası yerleştiriyor ve bu exploit'ten yararlanıyor. Son 32 takımın kaldığı turnuvanın 3 maçlık Giants Gaming vs Bref maçında, Giants 1-0 geride olmasına rağmen diğer iki haritayı kazanmış ve seriden galip ayrılmıştı. Bu exploit'in kullanılması sonuca ne kadar etki etti bilinmez ama Riot Games VALORANT'ın rekabetçi arenasına ne kadar önem verdiğini yeniden gösterdi ve Giants'a bu davranışlarından ötürü ceza verdiklerini açıkladı.

F4U, Giants'ın bir sonraki resmi VCT maçında Global Rekabet Politikasının 7.2.6 bölümünü ihlal ettiği için bir sonraki maçında otomatik olarak bir harita mağlubiyeti cezasına karar verdi.

Bu cezaya göre Giants takımı Aşama 3'ün ilk haftasını bay geçmez ise, turnuvanın başlangıç maçları Bo1 yani tek maç üzerinden oynanacağı için ekip otomatikmen etkinlikten elenmiş olacak. Organizasyon eğer bir Bo3 yani üç maçlık seri ile turnuvaya başlar ise ilk haritayı otomatik kaybederek 0-1 geride de olsa turnuvada yer alabilecekler.

Kaynak: Playerbros

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