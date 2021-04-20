Gianni Infantino: "Seçimlerinin sonuçlarıyla yaşarlar"
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Gianni Infantino: "Seçimlerinin sonuçlarıyla yaşarlar"

Gianni Infantino: 'Seçimlerinin sonuçlarıyla yaşarlar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı. Burada yer alan kulüplerin, aldığı kararların sonuçlarıyla yaşayacağını söyleyen Infantino, "Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor" dedi.

İspanya, İngiltere ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu. FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, "FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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