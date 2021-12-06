Gi·resun beledi·ye gençli·k spor namağlup yola devam edi·yor; 67-54

GİRESUN (Habermetre) - Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, sezonun üçüncü maçında Diba Basketbol'u 67-54 yenerek, 3'te 3 yaptı.

19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin tüm periyotlarını önde tamamlayan Yeşil Beyazlılar, Giresunluların da desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Çekişmeli geçen ilk çeyreği 14-11 önde kapatan Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, ikinci periyodunda savunma anlayışını benimseyerek, devreye 30-24 galip girdi.

Üçüncü periyotta biraz sendeleyen Yeşil Beyazlılar, kısa sürede toparlandı ve üçüncü çeyreği 48-43'lük skorla tamamladı.

Son çeyrekte oyunun hakimiyetini bir an olsun bırakmayan Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, parkeden 67-54 galip ayrılarak, yoluna namağlup devam etti.

Sezon başında Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla kurulan ve kısa bir sürede yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, Basketbol kamuoyunun da dikkatini çekmeyi başardı.

Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Alaattin Hafızoğlu, maç sonunda teknik heyeti ve oyuncuları tek tek kutlayarak, başarılar diledi.

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