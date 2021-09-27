Gi·resun asbestli· borulardan kurtuluyor

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunabilmek için eskimiş asbest boruları, yeni nesil polietilen borularla değiştirmeye devam ediyor.

Kaliteli, güvenli, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu hizmeti sunmak için mevcut asbest borular polietilen borularla değiştiriliyor. Yapılan bu yenilemeyle aynı zamanda su kaçaklarının da önüne geçiliyor.

Bu kapsamda; Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından ömrünü tamamlamış asbest boruların değişimi şehrin birçok noktasında kısmi olarak yapılırken, şu anda ise Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi'nde 500 metre uzunluğunda çalışma yürütülüyor.

Asbest boru kullanımını tamamen bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Buradaki temel amacımız asbestli su borularının insan sağlığına verebileceği zararlı etkileri yok ederek, halkımızın sağlıklı içme suyu kullanmasını sağlamaktır" dedi.

Bu çalışmayla birlikte sadece sağlık olarak değil ekonomik kayıplarında önüne geçileceğini vurgulayan Şenlikoğlu: "Kaçak suların iletim hattına kazandırılması projemiz, hem kaçaklardan oluşan kayıpların giderilmesi hem de sağlık açısından çok büyük önem arz etmektedir. Boruların yenilenmesiyle hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de hemşehrilerimizin sağlıkla ilgili endişeleri giderilmiş olacak. Boşa arıtılan ve pompalanan suyun enerjisinden tasarruf edilecek" şeklinde konuştu.

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