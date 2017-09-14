Ghsim Dünya Şampiyonunu Ağırladı

Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir zafer yaşatarak, 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Taşkesenligil, "Ramil en çok Erzurum'un havasını soluduğu ve suyunu içtiği için mutluyuz" dedi.



İngiltere'nin Başkenti Londra'da yapılan 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.09'luk derecesiyle altın madalya kazanan Fenerbahçeli Milli atlet Ramil Guliyev, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen ve diğer davetliler ile birlikte gerçekleşen ziyarette, Guliyev, Taşkesenligil için milli takım forması imzalayarak hediye etti.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın Erzurumlu olması ve milli atlet Ramil Guliyev'in de Palandöken'de kamp yapmasından dolayı elde edilen dünya şampiyonluğuna herkesten daha çok sevindiklerini söyledi.



Taşkesenliğil, "Dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev daha önce ilimizde yüksek irtifa kampı yaptı. Erzurum Challenge Cup'ta yarıştı. İnanıyorum ki, Guliyev'in başarısında Erzurum'unda rolü oldu. Kendisi de ilimizi her ortamda tanıttı. Ramil'e teşekkür ederken, Erzurumlu olan Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar ile yönetimini tebrik ediyoruz" dedi.



Londra'da yapılan 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede dünya şampiyonu olan Fenerbahçeli Milli Atlet Ramil Guliyev ise duygularını dile getirdi.



Guliyev, Erzurum'un kendisine şans getirdiğini ifade ederek, "Erzurum halkı bizleri çok sıcak karşıladı. Şehir olarak, iklim olarak spora çok müsait. İnşallah, olimpiyatlara ve diğer şampiyonalara da burada hazırlanıp, güzel bir rekor yapmayı planlıyoruz" dedi.



Ramil Guliyev, imzaladığı milli takım formasını Taşkesenligil'e hediye etti. - ERZURUM