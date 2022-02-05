GhostWire Tokyo sistem gereksinimleri duyuruldu

Nüfusu ortadan yok olan Tokyo'da ölümcül doğaüstü güçler sokaklarda geziyor. Çeşitli elemen güçlerini kullanarak kaybolmaların ardındaki gerçeği açığa çıkarmak ve Tokyo'yu kurtarmak için elinizden geleni yapmalısınız.

GhostWire Tokyo Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-BIT WINDOWS 10

İşlemci: CORE I7 4770K @ 3.5GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 OR AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

GhostWire Tokyo Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-BIT WINDOWS 10

İşlemci: CORE I7 6700 @ 3.4GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 OR AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

GhostWire Tokyo Kaç GB?

GhostWire Tokyo'yu oynayabilmeniz için minimum 20 GB depolama alanı gerekmektedir.

GhostWire Tokyo Ne Zaman Çıkacak?

GhostWire Tokyo, PlayStation 5 ve PC'ye özel olarak 25 Mart'ta çıkış yapacak

GhostWire Tokyo Kaç TL?

GhostWire Tokyo'nun PC fiyatı 549,00 TL