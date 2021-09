Siberpunk parkur oyunu Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yaptı. Oyunun yeni nesil güncellemesi ücretsiz olarak yayımlandı.

All In! Games, 505 Games ve Slipgate Ironworks tarafından geliştirilen yapım yeni nesil konsollar için çıkış yaptı. Oyunun Xbox Series X|S ve Playstation 5 sürümü 4K çözünürlükte 120 Fps'te çalışacak. Yeni nesil güncellemesi ışın izleme ve HDR desteğinin yanı sıra ses tarafında da yenilikler getiriyor. Ücretsiz olarak yayımlanan güncellemeye beraber 3D ses oyuna eklenecek. Böylece düşmanları neon katana ile doğrandığı oyun yeni nesil oyunculuğun tüm nimetlerinden yararlanacak.

Ghostrunner İnceleme – Parkur ve Siberpunk'un Birleşimi

Halihazırda nefis gözüken neon ışıklar yeni ışın izleme moduyla çok daha parlak ve gerçekçi hale geliyor. Daha hızlı yükleme sürelerinin yanı sıra oyun DualSense'in haptik geri bildirim özelliğini kullanacağını da belirtmekte fayda var. Ghostrunner PS5 sürümüyle beraber yaptığınız her saldırıyı hissetmenizi sağlayacak. Etkileyici görselliği, Daniel Deluxe'nin nefis albümü ve sağlam oynanış mekanikleriyle oyunun yeni nesle layık bir yapım haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ghostrunner geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkış yaptı. Oyuncuları siberpunk bir distopyaya götüren yapım, aksiyon ve parkur elementlerini oldukça başarılı bir şekilde harmanlıyor. Oyuncunun Ghostrunner adı verilen özel bir birime hayat verdiği oyun adeta görsel bir şölen sunarken reflekslerinizi de test ediyor. Düşmanın ateşinin hasar etmesi anında seviyeye tekrar başladığınız oyun SaveButonu inceleme dosyasında da geçer bir not almayı başardı.

