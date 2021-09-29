Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S İçin Çıkış Yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S İçin Çıkış Yaptı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S İçin Çıkış Yaptı

ghostrunner ps5

Siberpunk parkur oyunu Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yaptı. Oyunun yeni nesil güncellemesi ücretsiz olarak yayımlandı.

The post appeared first on .

Siberpunk parkur oyunu Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yaptı. Oyunun yeni nesil güncellemesi ücretsiz olarak yayımlandı.

All In! Games, 505 Games ve Slipgate Ironworks tarafından geliştirilen yapım yeni nesil konsollar için çıkış yaptı. Oyunun Xbox Series X|S ve Playstation 5 sürümü 4K çözünürlükte 120 Fps'te çalışacak. Yeni nesil güncellemesi ışın izleme ve HDR desteğinin yanı sıra ses tarafında da yenilikler getiriyor. Ücretsiz olarak yayımlanan güncellemeye beraber 3D ses oyuna eklenecek. Böylece düşmanları neon katana ile doğrandığı oyun yeni nesil oyunculuğun tüm nimetlerinden yararlanacak.

Ghostrunner İnceleme – Parkur ve Siberpunk'un Birleşimi

Halihazırda nefis gözüken neon ışıklar yeni ışın izleme moduyla çok daha parlak ve gerçekçi hale geliyor. Daha hızlı yükleme sürelerinin yanı sıra oyun DualSense'in haptik geri bildirim özelliğini kullanacağını da belirtmekte fayda var. Ghostrunner PS5 sürümüyle beraber yaptığınız her saldırıyı hissetmenizi sağlayacak. Etkileyici görselliği, Daniel Deluxe'nin nefis albümü ve sağlam oynanış mekanikleriyle oyunun yeni nesle layık bir yapım haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ghostrunner geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkış yaptı. Oyuncuları siberpunk bir distopyaya götüren yapım, aksiyon ve parkur elementlerini oldukça başarılı bir şekilde harmanlıyor. Oyuncunun Ghostrunner adı verilen özel bir birime hayat verdiği oyun adeta görsel bir şölen sunarken reflekslerinizi de test ediyor. Düşmanın ateşinin hasar etmesi anında seviyeye tekrar başladığınız oyun SaveButonu inceleme dosyasında da geçer bir not almayı başardı.

The post Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S İçin Çıkış Yaptı appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var

Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Esra Erol Düm Tek Tek Şafak Sezer
Spor Stefan Kuntz Muslera Mesut Özil Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mehmet Topal Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ghostrunner PS5 ve Xbox Series X|S İçin Çıkış Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:25:45. #1.12#